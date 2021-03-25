Беларусь и Россия планируют разработать около 60 стандартов использования космической информации. Об этом журналистам сообщил директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Золотой.

"Уже реализовано семь программ Союзного государства в космической сфере. Сейчас выполняется восьмая - "Интеграция-СГ". Сегодня в мире актуальна проблема применения космических данных и разработка единых правил. "Интеграция-СГ" как раз предусматривает разработку единых для Беларуси и России стандартов по использованию космической информации. Они будут гармонизированы с международными. Таких стандартов будет порядка 60", - сказал Сергей Золотой.

По его словам, реализация программы началась в прошлом году.

"Белорусская сторона уже разработала один стандарт. В феврале он был утвержден Госстандартом и введен в действие на территории Беларуси. Еще один стандарт разработала Россия. Сейчас мы с "Роскосмосом" согласовываем перечень стандартов, которые будут разработаны в этом году", - добавил Сергей Золотой.