Руководство Госпогранкомитета Беларуси и Пограничной службы ФСБ России согласовали вопросы взаимодействия в охране внешней границы Союзного государства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, на состоявшейся 10 марта встрече представители пограничных ведомств обсудили вопросы организации пропуска лиц на территорию Союзного государства из третьих стран в условиях взаимного признания виз.

В рамках встречи стороны обменялись опытом по направлениям оперативно-служебной деятельности пограничных ведомств, обсудили обстановку на государственной границе и тенденции ее развития, реализацию совместных проектов, проблемные вопросы, оказывающие влияние на состояние пограничной безопасности, противостояние различным вызовам, в том числе внешним.