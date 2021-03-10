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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПОГРАНСЛУЖБЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКА ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИЮ СГ ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН
16:44 10.03.2021
Руководство Госпогранкомитета Беларуси и Пограничной службы ФСБ России согласовали вопросы взаимодействия в охране внешней границы Союзного государства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, на состоявшейся 10 марта встрече представители пограничных ведомств обсудили вопросы организации пропуска лиц на территорию Союзного государства из третьих стран в условиях взаимного признания виз.
В рамках встречи стороны обменялись опытом по направлениям оперативно-служебной деятельности пограничных ведомств, обсудили обстановку на государственной границе и тенденции ее развития, реализацию совместных проектов, проблемные вопросы, оказывающие влияние на состояние пограничной безопасности, противостояние различным вызовам, в том числе внешним.
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