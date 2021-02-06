В Минске проходит совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил) в составе представителей Беларуси и России. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны Беларуси.

Согласно информации, тема тренировки – «Принятие решения на применение РГВ(С) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

«С 8 по 12 февраля на стационарных пунктах управления представители Вооруженных Сил Беларуси и России в составе Объединенного командования проработают один из вариантов применения группировок войск (сил) в операции РГВ(С)», - говорится в сообщении.

Тренировка - составная часть комплекса совместных мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое пройдет в сентябре.