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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


СРОК РАССМОТРЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ЗА 2020 ГОД ПЕРЕНЕСУТ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА


10:18 01.02.2021

Представители Комитета государственного контроля приняли участие в заседании комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам, которое состоялось 29 января 2021 года в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, депутаты – члены комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам выступили за сокращение и перенос сроков подготовки и рассмотрения отчета Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета СГ. Участники мероприятия высказались за то, что отчет должен направляться Постоянным Комитетом Союзного государства в контрольные органы России и Беларуси до 15 марта 2021 года для проведения внешней проверки, подготовки заключения и его представления в Парламентское собрание до 15 июня.

Заместитель председателя Комитета госконтроля Дмитрий Баско поддержал предложение союзных депутатов о переносе срока рассмотрения отчета об исполнении бюджета за 2020 год на первое полугодие 2021 года. Это позволит завершить процедуру рассмотрения отчета об исполнении бюджета Союзного государства в первом полугодии, а также учесть выявленные недостатки и своевременно принять меры по их устранению в ходе исполнения союзного бюджета текущего года.

Рабочей группе по разработке нормативных документов предложено подготовить изменения для внесения в порядок формирования и исполнения бюджета Союзного государства.
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