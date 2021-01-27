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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


БЕЛАРУСЬ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО ОБЩИЕ РЫНКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ БУДУТ СОЗДАНЫ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ В ЕАЭС


14:18 27.01.2021

Беларусь рассчитывает, что общие рынки энергоресурсов в Союзном государстве будут созданы быстрее, чем в ЕАЭС. Об этом по итогам переговоров заявил журналистам глава белорусского правительства Роман Головченко.

"Вопрос общих рынков (энергоресурсов) достаточно непростой, потому что тут завязаны вопросы и тарифов, и субсидий", - сказал премьер-министр, которого цитирует сайт белорусского правительства.

Он напомнил, что договоренность о создании общих рынков энергоресурсов есть и в рамках Евразийского экономического союза.

"Но мы рассчитываем, что в рамках двойки, то есть Союзного государства, мы будем двигаться на этом треке гораздо быстрее, - заявил он. - Для Беларуси это означает, в нашем понимании, выход не на какую-то специальную цену. Мы говорим о том, что если мы строим единое экономическое пространство, соответственно, должны быть равные условия для субъектов хозяйствования и цены, а главное - тарифы на транспортировку энергоресурсов".

Это тоже является одним из принципов для создания равных условий конкуренции и единых условий хозяйствования, подчеркнул премьер-министр Беларуси.
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