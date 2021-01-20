Комиссия Парламентского собрания по законодательству и регламенту 19-20 20 января 2021 года проводит парламентские слушания «Модельное законотворчество в Союзном государстве».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте Беларуси, к участию в мероприятии приглашены депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, международных организаций, органов власти приграничных регионов, ведущие юристы.

В ходе первого дня слушаний 19 января 2021 года с докладом о целях модельного нормотворчества выступил заместитель начальника управления международного сотрудничества Министерства юстиции Александр Басалыга. В своем выступлении он обратил внимание на сильные и слабые стороны модельного законодательства в рамках интеграционных объединений, обозначил его значимость в процессе гармонизации и унификации национальных законодательств.

Рекомендации, планируемые к выработке в ходе дискуссии, определят основные направления модельного законотворчества в Союзном государстве на среднесрочную перспективу.