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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ЗАСЕДАНИЕ ГРУППЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА СОСТОИТСЯ 21 ЯНВАРЯ


10:26 15.01.2021

Заседание группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства состоится 21 января в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Постоянном комитете Союзного государства, на заседании будут обсуждаться вопросы о согласовании железнодорожных перевозок в Россию концентрата минерального галит ОАО "Беларуськалий" насыпью на открытом подвижном составе (в полувагонах) с применением специальной тары - вагонного вкладыша, об ограничении доступа на поставку щебня гранитного в Россию, об условиях деятельности российского сервиса "Яндекс Такси" на территории Беларуси.

Кроме того, речь пойдет об интеграции информационных систем в сфере фитосанитарного контроля, о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, о сложившейся ситуации вокруг унитарного производственного предприятия "Запад-Транснефтепродукт.

Для координации работы по подготовке и проведению в текущем году заседаний высших органов Союзного государства запланировано рассмотрение вопроса о проектах повесток очередных заседаний Совета министров и Высшего государственного совета Союзного государства.

Заседание проведут сопредседатели ГВУ посол Беларуси в России, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра, Владимир Семашко и вице-премьер России Алексей Оверчук.
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