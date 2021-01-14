Заседание группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства состоится 21 января в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Постоянном комитете Союзного государства, на заседании будут обсуждаться вопросы о согласовании железнодорожных перевозок в Россию концентрата минерального галит ОАО "Беларуськалий" насыпью на открытом подвижном составе (в полувагонах) с применением специальной тары - вагонного вкладыша, об ограничении доступа на поставку щебня гранитного в Россию, об условиях деятельности российского сервиса "Яндекс Такси" на территории Беларуси.

Кроме того, речь пойдет об интеграции информационных систем в сфере фитосанитарного контроля, о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, о сложившейся ситуации вокруг унитарного производственного предприятия "Запад-Транснефтепродукт.

Для координации работы по подготовке и проведению в текущем году заседаний высших органов Союзного государства запланировано рассмотрение вопроса о проектах повесток очередных заседаний Совета министров и Высшего государственного совета Союзного государства.

Заседание проведут сопредседатели ГВУ посол Беларуси в России, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра, Владимир Семашко и вице-премьер России Алексей Оверчук.