СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ НОВАК И ПОСОЛ МЕЗЕНЦЕВ ОБСУДИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В 2021 ГОДУ

15:52 13.01.2021 Вице-премьер России Александр Новак 13 января 2021 года встретился в Москве с послом РФ в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Как сообщает сайт правительства РФ, в ходе встречи речь шла об актуальных вопросах двустороннего взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в энергетической сфере, в частности, были затронуты вопросы продолжения интеграционной работы в 2021 году.