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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ НОВАК И ПОСОЛ МЕЗЕНЦЕВ ОБСУДИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В 2021 ГОДУ
15:52 13.01.2021
Вице-премьер России Александр Новак 13 января 2021 года встретился в Москве с послом РФ в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.
Как сообщает сайт правительства РФ, в ходе встречи речь шла об актуальных вопросах двустороннего взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в энергетической сфере, в частности, были затронуты вопросы продолжения интеграционной работы в 2021 году.
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