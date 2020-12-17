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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
МАКЕЙ ОБСУДИЛ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ СНГ ВОПРОСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ В СНГ В 2021 ГОДУ
11:29 21.12.2020
19 декабря 2020 г. в развитие принятых на прошедшем Совете глав государств СНГ решений, состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макея с Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.
Стороны уделили особое внимание целям и задачам председательства Республики Беларусь в СНГ в 2021 году, обсудили график перспективных разноуровневых контактов и мероприятий в рамках организации. В.Макей проинформировал собеседника о проделанной Беларусью работе по подготовке к предстоящему председательству, в том числе о разработанных проектах Концепции белорусского председательства и Плана мероприятий по ее реализации. Министр отметил, что особый акцент планируется сделать на сопряжении интеграционных процессов в СНГ и ЕАЭС, реализации проектов в наукоемких отраслях.
Собеседники условились включить ряд перспективных предложений, прозвучавших на видеоконференции Совета глав государств СНГ, в будущие документы белорусского председательства.
В ходе встречи стороны также обсудили другие актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в рамках СНГ.
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