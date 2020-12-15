Разработка новых лекарственных средств и технологий лечения, с учетом эпидемиологической обстановки, является одной из основных задач для Беларуси и России. Об этом заявил на шестом заседании комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, в настоящее время завершается работа над концепцией программы «Разработка технологий обнаружения и преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам для повышения эффективности оказания персонализированной медицинской помощи». По программе планируется разработать технологии обнаружения и преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам в целях повышения эффективности оказания персонифицированной медицинской помощи, а также создать коллекцию биологических материалов.

«Полученные в результате реализации программы данные могут быть использованы в будущем при появлении новых инфекционных заболеваний и новых данных об устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам», – подчеркнул Александр Шумилин.

Он также отметил, что кроме вопросов борьбы с эпидемиями актуальными остаются и вопросы спортивной медицины. В этой связи белорусские и российские ученые готовят новую программу «Создание цифровой платформы диагностики ранних нарушений скелетно-мышечной системы спортивно одаренных детей по интегрированным показателям опорных взаимодействий и двигательно-координационных способностей», в рамках которой будут разработаны новые системы подготовки спортсменов на основе современных технологий, с учетом, в том числе, их генетической и индивидуальной предрасположенности к нагрузкам.

В 2020 году выполняется семь научно-технических программ: «Автоэлектроника», «Технология-СГ», «Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства», «Спинальные системы», «ДНК-идентификация», «Комбикорм-СГ», «Интеграция-СГ». В стадии подготовки находятся 32 проекта концепций новых научно-технических программ Союзного государства, 6 из которых – в высокой степени готовности и их утверждение может состояться в ближайшее время.

В рамках реализации программы «Безопасность-СГ» планируется разработать технические средства предупреждения природных и техногенных катастроф, создать специальное технологическое контрольно-измерительное испытательное и метрологическое оборудование нового поколения.

По программе «Геологоразведка и природопользование» будут разработаны современные технологии геологического изучения, рационального и экологически безопасного использования ресурсов недр России и Беларуси, а также созданы интегрированные системы оценки и прогнозирования трансграничного распространения загрязняющих веществ в природной среде.

В рамках выполнения программы «Аддитивность» планируется разработать технологии, материалы и оборудование 3D-печати. По программе «Стволовые клетки – 2» предполагается создание новых биомедицинских клеточных продуктов, клеточных линий на основе методик редактирования генома. Программа «Ускоритель-СПР» предполагает разработку комплекса на основе сверхпроводящих резонаторов, создание полномасштабного производства сверхпроводящих резонаторов для нужд как планируемого в рамках данной Программы ускорительного комплекса, так и для других установок в России, Беларуси и третьих странах.

«Наши ученые имеют большой опыт успешной совместной работы. За годы строительства Союзного государства были реализованы десятки совместных программ. При этом более половины из них – в сфере науки. Мы значительно продвинулись в таких сферах, как ИКТ, космос, медицина, машиностроение. Есть разработки и в области энергетики, экономики, сельского хозяйства. Все программы нацелены не только на замещение высокотехнологичного импорта наших стран, но и на обеспечение мирового лидерства по отдельным направлениям», – сказал Александр Шумилин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, сегодня также состоится совместное заседание коллегий Министерства образования Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Среди вопросов повестки заседания – сотрудничество в рамках формируемого единого научно-технологического пространства Союзного государства, реализация научно-технических программ Союзного государства, присуждение Премии Союзного государства в области науки и техники и др.