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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ С РОССИЕЙ О ПРИЗНАНИИ ВИЗ


10:47 10.12.2020

Лукашенко подписал закон, который ратифицирует соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств – участников договора о создании Союзного государства.

Таким образом, иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность.

При этом установлен исчерпывающий перечень путей автомобильного сообщения, через которые иностранные граждане и лица без гражданства въезжают на территорию каждого из государств сторон и выезжают с этой территории: 4 – пункта пропуска в Витебской области и по одному в Могилевской и Гомельской (Псковская, Смоленская и Брянская области со стороны России).

Граждане РБ и РФ, как и раньше, могут перемещаться по территории Союзного государства в соответствии с соглашением 2006 года об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства.

Вместе с тем соглашение предусматривает, что каждая из сторон сохраняет за собой право отказать во въезде либо сократить срок пребывания на территории своего государства любого иностранного гражданина или лица без гражданства, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения, а также в иных случаях.

Каждая сторона также имеет право временно приостановить действие Соглашения полностью или частично в интересах обеспечения национальной безопасности, общественного порядка или здоровья населения.

Кроме того, соглашением оговорено, что Беларусь и Россия не имеют общих списков невъездных граждан. То есть, если к примеру Беларусь запрещает въезд в страну Ангеле Меркель, то канцлер ФРГ по-прежнему может спокойно приехать в Россию.

«Действие настоящего Соглашения не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которым в целях обеспечения национальных и иных интересов государства одной Стороны разрешен въезд на территорию этого государства, в случае, когда такие иностранные граждане или лица без гражданства ограничены во въезде на территорию государства другой Стороны», - говорится в статье 3 соглашения.

Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.
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