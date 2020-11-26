|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПОДПИСАН ПЛАН КОНСУЛЬТАЦИЙ МИД БЕЛАРУСИ И РОССИИ НА 2021 ГОД
10:17 27.11.2020
Главы МИД Беларуси и Российской Федерации - Владимир Макей и Сергей Лавров - подписали план консультаций на 2021 год, в котором определены ключевые направления дальнейшего развития сотрудничества внешнеполитических ведомств двух стран и координации их действий на международной арене.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, на состоявшемся 26 ноября 2020 г. в Минске совместном заседании коллегий подробно рассмотрены вопросы белорусско-российского сотрудничества в разных сферах, перспективы развития двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений и расширения взаимной поддержки на международных площадках.
Особое внимание было уделено перспективам снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе с учетом необходимости безусловного соблюдения мер профилактики COVID-19.
В ходе мероприятия предметно обсуждены различные аспекты отношений Беларуси и России с Европейским союзом, участие двух стран в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, координация в рамках ЕАЭС работы по сопряжению интеграционных процессов на евразийском пространстве в интересах формирования Большого Евразийского партнерства.
В фокусе дискуссии были также вопросы взаимодействия в области информационной безопасности и противодействия информационной преступности, в том числе на международных площадках, включая ООН. Стороны поддержали шаги, направленные на выработку и принятие под эгидой ООН универсальных правил и норм поведения государств в киберпространстве.
Подробно рассмотрен ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики государств – участников договора о создании Союзного государства на 2020-2021 годы, намечены шаги по ее дальнейшей совместной реализации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2020
Курсы в банках
на 27.11.2020
Конвертация в банках
на 27.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте