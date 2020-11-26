Главы МИД Беларуси и Российской Федерации - Владимир Макей и Сергей Лавров - подписали план консультаций на 2021 год, в котором определены ключевые направления дальнейшего развития сотрудничества внешнеполитических ведомств двух стран и координации их действий на международной арене.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, на состоявшемся 26 ноября 2020 г. в Минске совместном заседании коллегий подробно рассмотрены вопросы белорусско-российского сотрудничества в разных сферах, перспективы развития двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений и расширения взаимной поддержки на международных площадках.

Особое внимание было уделено перспективам снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе с учетом необходимости безусловного соблюдения мер профилактики COVID-19.

В ходе мероприятия предметно обсуждены различные аспекты отношений Беларуси и России с Европейским союзом, участие двух стран в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, координация в рамках ЕАЭС работы по сопряжению интеграционных процессов на евразийском пространстве в интересах формирования Большого Евразийского партнерства.

В фокусе дискуссии были также вопросы взаимодействия в области информационной безопасности и противодействия информационной преступности, в том числе на международных площадках, включая ООН. Стороны поддержали шаги, направленные на выработку и принятие под эгидой ООН универсальных правил и норм поведения государств в киберпространстве.

Подробно рассмотрен ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики государств – участников договора о создании Союзного государства на 2020-2021 годы, намечены шаги по ее дальнейшей совместной реализации.