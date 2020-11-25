В настоящее время значительных нарушений порядка пропуска роумингового трафика в Беларуси и России не выявлено. Это было отмечено на заседании рабочей группы по выявлению и пресечению «фрода» (мошенничества) на сетях электросвязи двух стран, которое состоялось 25 ноября в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации Беларуси, на заседания обсуждался ход проведения опытной эксплуатации каналов связи, созданных операторами электросвязи Беларуси и России для передачи роумингового трафика в рамках Союзного государства по специальным сниженным тарифам, результаты совместной работы по обнаруженным фактам «фрода» и другие текущие вопросы взаимодействия.

«По результатам конструктивного обсуждения был отмечен достигнутый высокий уровень межоператорского сотрудничества в ходе продолжающейся опытной эксплуатации, что позволяет сторонам оперативно решать возникающие отдельные вопросы двустороннего взаимодействия по «антифродовому» направлению», - отметили в министерстве.