|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПОРЯДКА ПРОПУСКА РОУМИНГОВОГО ТРАФИКА В БЕЛАРУСИ И РОССИИ НЕ ВЫЯВЛЕНО
10:52 26.11.2020
В настоящее время значительных нарушений порядка пропуска роумингового трафика в Беларуси и России не выявлено. Это было отмечено на заседании рабочей группы по выявлению и пресечению «фрода» (мошенничества) на сетях электросвязи двух стран, которое состоялось 25 ноября в формате видеоконференции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации Беларуси, на заседания обсуждался ход проведения опытной эксплуатации каналов связи, созданных операторами электросвязи Беларуси и России для передачи роумингового трафика в рамках Союзного государства по специальным сниженным тарифам, результаты совместной работы по обнаруженным фактам «фрода» и другие текущие вопросы взаимодействия.
«По результатам конструктивного обсуждения был отмечен достигнутый высокий уровень межоператорского сотрудничества в ходе продолжающейся опытной эксплуатации, что позволяет сторонам оперативно решать возникающие отдельные вопросы двустороннего взаимодействия по «антифродовому» направлению», - отметили в министерстве.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2020
Курсы в банках
на 26.11.2020
Конвертация в банках
на 26.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте