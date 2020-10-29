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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ И СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИИ УТВЕРДИЛИ ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД


12:36 30.10.2020

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, он предусматривает ряд контрольных мероприятий, в том числе проверку использования средств союзного бюджета, выделенных на реализацию «Программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», проверку исполнения обязательств по соглашению между правительствами России и Беларуси об условиях учреждения и деятельности Российско-Белорусского университета.

Кроме того, запланированы семинары и другие мероприятия.
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