Комитет государственного контроля Беларуси и Счетная палата России в ходе совместной проверки подтвердили данные отчета Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета СГ за 2019 год по доходам и расходам. Результаты проверки рассмотрены 29 октября 2020 года на заседании коллегий контролирующих ведомств, которое прошло в режиме видеосвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в 2019 году доходы бюджета Союзного государства исполнены в объеме 7,3 млрд. российских рублей (100,1% планируемого показателя).

По расходам бюджет исполнен на 98,3% плановых назначений. Это один из лучших показателей за последние годы (в 2018 году уровень кассового исполнения расходов составлял 99,1%, в 2017 году – 84,6%, в 2016 году – 95%, в 2015 году – 94,8%, в 2014 году – 86,1%).

При этом в полном или почти полном объеме расходы исполнены только по двум разделам: «Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия» и «Сельское хозяйство и рыболовство».

Анализ структуры расходов бюджета Союзного государства за 2019 год показал, что их основной удельный вес приходится на реализацию 12 союзных программ – 4,3 млрд российских рублей (65,1% от суммы всех произведенных расходов бюджета). Однако только по четырем из них бюджетные назначения исполнены в полном объеме (100%) либо почти в полном объеме (99,9%).

Контролирующие органы отметили тенденцию сокращения остатков средств бюджетов Союзного государства прошлых лет. Так, в 2019 году остатки снизились в 3,2 раза - с 2,5 млрд до 0,8 млрд российских рублей.

При проведении проверки установлены нарушения бюджетного законодательства на общую сумму 1,9 млн российских рублей, нарушения при осуществлении закупок и др. По требованию контролирующих ведомств большая часть использованных с нарушением законодательства средств возвращена в бюджет Союзного государства.

«Нарушения при исполнении бюджета Союзного государства не носят системный характер и устранимы, – отметил исполняющий обязанности председателя Комитета госконтроля Василий Герасимов. – В целом (это тенденция последних лет) исполнение идет достаточно неплохо. Выявлены отдельные нарушения, связанные со строительством, государственными закупками, финансированием». При этом требуют решения некоторые системные вопросы. В частности, не урегулирован порядок создания и оценки имущества, вопросы привлечения внебюджетных средств для реализации союзных программ, не анализируется их конечный результат.