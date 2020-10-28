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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


НИЖНЯЯ ПАЛАТА ПАРЛАМЕНТА БЕЛАРУСИ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С РФ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ВИЗ


13:42 28.10.2020

Нижняя палата парламента на заседании 28 октября ратифицировала соглашение между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства.

Соглашение было подписано 19 июня 2020 года в Минске.

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, оно определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства могут осуществлять въезд, выезд, пребывание и (или) транзитный проезд (транзит) по территориям государств обеих сторон в визовом режиме (при наличии визы государства одной из сторон и документа, удостоверяющего личность) в течение срока действия такой визы, а также в безвизовом режиме в соответствии с международными договорами двух государств, за исключением районов, для посещения которых в соответствии с законодательством государства стороны, на территории которого расположены данные районы, требуется специальное разрешение.

Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство либо документ для посещения международных мероприятий одной стороны и документ, удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории государства другой стороны в течение срока действия разрешения на временное проживание, вида на жительство либо документа для посещения международных мероприятий, за исключением мест, для посещения которых в соответствии с законодательством государства стороны, на территории которого расположены данные районы, требуется специальное разрешение.

Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешения на въезд, выезд и пребывание в целях осуществления трудовой деятельности, обучения, временного или постоянного проживания, имеют право осуществлять трудовую деятельность, обучаться, временно или постоянно проживать на территории государства той стороны, компетентными органами которого были оформлены указанные разрешения.

Для работников дипломатических представительств, консульских должностных лиц консульских учреждений третьих государств, сотрудников международных организаций и их представительств, в отношении которых признается дипломатический статус, членов семей указанных лиц, аккредитованных в установленном порядке на территории государства одной стороны, предусмотрен срок пребывания на территории государства другой стороны, не превышающий 5 дней с даты въезда на территорию этого государства.

При этом статьей 5 соглашения предусмотрено, что вышеперечисленные категории иностранных граждан и лиц без гражданства въезжают на территорию каждого из государств сторон и выезжают с этой территории как через пункты пропуска, так и непосредственно с территории государства другой стороны по используемым путям международных железнодорожного и воздушного сообщений, а также по используемым путям автомобильного сообщения, перечисленным в Приложении к настоящему соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.

Соглашение не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которым в целях обеспечения национальных и иных интересов государства одной стороны разрешен въезд на территорию этого государства, в случае, когда такие иностранные граждане или лица без гражданства ограничены во въезде на территорию государства другой стороны.

Компетентные органы двух государств в области обмена информацией на постоянной основе будут обмениваться сведениями о пересечении границы, выданных, аннулированных, признанных недействительными визах, видах на жительство, разрешениях на временное проживание и документах для посещения международного мероприятия.

Каждая из сторон сохраняет за собой право отказать во въезде либо сократить срок пребывания на территории своего государства любого иностранного гражданина или лица без гражданства, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством государства этой стороны.
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