Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации обсуждают перспективы предоставления грантов белорусским студентам для прохождения стажировок в самых престижных вузах России. Об этом сообщил 27 октября на открытии Форума вузов инженерно-технологического профиля России и Беларуси председатель ГКНТ Александр Шумилин.

По его словам, в Беларуси придают большое значение всесторонней поддержке талантливой и одаренной молодежи и ее вовлечению в инновационное творчество и предпринимательство.

«Инновационный бизнес во всем мире становится локомотивом развития экономики. Поэтому, если есть инновационные идеи – государство всегда поддержит и поможет их реализовать. Для этого в стране выстроена эффективная система – так называемый «инновационный лифт»: от различных конкурсов, в том числе проводимых Госкомитетом по науке и технологиям с выделением соответствующих грантов, до включения проектов в Государственную программу инновационного развития», – сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что Беларусь имеет значительный потенциал в сфере образования и, что не менее важно, продуктивное взаимодействие между сферой подготовки кадров и экономикой.

К слову, в 2020 году Белорусский национальный технический университет, где и проходят форумы вузов инженерно-технологического профиля – форумы проектов программ Союзного государства, открыл новые высокотехнологические специальности и специализации: «Проектирование и эксплуатация атомных электрических станций», «Инновационное оборудование для получения продуктов из отработанных строительных конструкций», «Технические средства диагностики и лечения», «Технические средства замены органов и реабилитация», «Аддитивные технологии в литейном производстве», «Электрический и автономный транспорт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, IX Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства проходит с 26 по 30 октября в Минске. Традиционно форум собирает более 200 участников из более чем 100 вузов разных стран, которые обсуждают острые вопросы прошедшего года, определяют стратегию дальнейшего развития и делятся опытом.

Проведенные в Минске форумы позволили создать эффективную платформу взаимодействия вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства: были разработаны пакеты предложений и проектов в актуальных сферах сотрудничества, в том числе для реализации в рамках программ Союзного государства.