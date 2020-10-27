|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ БЕЛОРУССКИМ СТУДЕНТАМ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВОК
11:43 28.10.2020
Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации обсуждают перспективы предоставления грантов белорусским студентам для прохождения стажировок в самых престижных вузах России. Об этом сообщил 27 октября на открытии Форума вузов инженерно-технологического профиля России и Беларуси председатель ГКНТ Александр Шумилин.
По его словам, в Беларуси придают большое значение всесторонней поддержке талантливой и одаренной молодежи и ее вовлечению в инновационное творчество и предпринимательство.
«Инновационный бизнес во всем мире становится локомотивом развития экономики. Поэтому, если есть инновационные идеи – государство всегда поддержит и поможет их реализовать. Для этого в стране выстроена эффективная система – так называемый «инновационный лифт»: от различных конкурсов, в том числе проводимых Госкомитетом по науке и технологиям с выделением соответствующих грантов, до включения проектов в Государственную программу инновационного развития», – сказал Александр Шумилин.
Он также отметил, что Беларусь имеет значительный потенциал в сфере образования и, что не менее важно, продуктивное взаимодействие между сферой подготовки кадров и экономикой.
К слову, в 2020 году Белорусский национальный технический университет, где и проходят форумы вузов инженерно-технологического профиля – форумы проектов программ Союзного государства, открыл новые высокотехнологические специальности и специализации: «Проектирование и эксплуатация атомных электрических станций», «Инновационное оборудование для получения продуктов из отработанных строительных конструкций», «Технические средства диагностики и лечения», «Технические средства замены органов и реабилитация», «Аддитивные технологии в литейном производстве», «Электрический и автономный транспорт».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, IX Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства проходит с 26 по 30 октября в Минске. Традиционно форум собирает более 200 участников из более чем 100 вузов разных стран, которые обсуждают острые вопросы прошедшего года, определяют стратегию дальнейшего развития и делятся опытом.
Проведенные в Минске форумы позволили создать эффективную платформу взаимодействия вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства: были разработаны пакеты предложений и проектов в актуальных сферах сотрудничества, в том числе для реализации в рамках программ Союзного государства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2020
Курсы в банках
на 28.10.2020
Конвертация в банках
на 28.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте