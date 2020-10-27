В Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) 27 октября начал работу IX Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, мероприятие объединило в этом году свыше 200 участников более чем из 100 вузов Беларуси, России, Украины, Германии, Польши, Китая, Республики Корея, Латвии, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана.

IX Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства - это четыре секции, включающие более 12 семинаров по различным направлениям развития науки и техники. Основной его лейтмотив - "Арктика". Это совершенно новое направление в развитии технологий. В связи с активным ростом изучения и освоения Северного региона остро стал вопрос подготовки соответствующих кадров и инновационных технологий, способных функционировать в условиях Арктики.

Следующая секция - "Развитие инженерного образования в Союзном государстве", где обсудят основные подходы, тенденции и программы развития современного инженерного образования, открытие новых практико-ориентированных специальностей и направлений обучения. Секция "Молодежное инновационное предпринимательство" стала уже традиционной и наиболее популярной. Самые талантливые студенты со стартап-проектами после мастер-классов от ведущих экспертов в области инновационного бизнеса представляют свои проекты на бизнес-бое. У студентов есть уникальная возможность представить проект, высказать свою точку зрения и побороться за звание автора лучшего молодежного стартап-проекта Союзного государства.

10 декабря вуз отпразднует свой вековой юбилей. И одна из секций форума символично названа в честь этого знаменательного события - "Столетие БНТУ", ведь именно с университета началась история белорусской промышленности, а также технического образования в Беларуси.

Форум в этом году будет проходить частично в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams, где у каждой секции будет отдельная площадка для обсуждений, к которой сможет присоединиться любой желающий.

Организаторами IX Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства традиционно выступают Белорусский национальный технический университет и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства образования и науки России.