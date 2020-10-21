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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ С НОЯБРЯ СНИЗЯТ СТАВКИ НА РОУМИНГОВЫЙ ТРАФИК
09:55 22.10.2020
Беларусь и Россия договорились о снижении ставок на роуминговый трафик с 1 ноября. Договоренность достигнута в ходе заседания группы высокого уровня Совмина Союзного государства Беларуси и России, которое прошло 20 октября в режиме видеоконференции.
"Достигнута договоренность о снижении ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик и межоператорских роуминговых ставок, а также реализации комфортных абонентских роуминговых тарифов на пространстве Союзного государства с 1 ноября 2020 года", - говорится в сообщении правительства РФ.
В ходе заседания рассмотрены актуальные задачи российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, включая сотрудничество в цифровой, банковской и транспортной сферах. Особое внимание уделено степени готовности вопросов для рассмотрения на предстоящих заседаниях Совета министров Союзного государства и Высшего государственного совета Союзного государства, говорится в сообщении.
"Стороны также обсудили вопросы взаимного признания банковских гарантий при осуществлении государственных закупок и пути совершенствования механизма допуска белорусских предприятий к участию в российских государственных и муниципальных закупках", - отмечается в сообщении.
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