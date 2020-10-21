Совместный семинар Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты Российской Федерации на тему «Аудит в сфере государственных закупок: совершенствование подходов и практика проведения проверок» состоялся 21 октября 2020 г. в режиме видеосвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, помимо центральных офисов контролирующих органов двух стран, в мероприятии приняли участие представители контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, сотрудники контрольно-счетных органов муниципальных образований, а также работники областных комитетов госконтроля Беларуси.

Представители контролирующих органов обменялись информацией и опытом о проводимых в сфере госзакупок контрольных мероприятиях, выявленных недостатках и нарушениях законодательства.

Как отметил заместитель председателя Комитета госконтроля Дмитрий Баско, сферу госзакупок отличают высокие риски с точки зрения возможных коррупционных и мошеннических действий.

«Нужно уделять особое значение сразу двум направлениям контроля: как внешнему, так и внутреннему. Внутренний контроль со стороны органов власти, госорганов в части антикоррупционных проявлений должен органически дополняться внешним контролем со стороны контролирующих и правоохранительных органов", - сказал он.

Практика работы Комитета госконтроля показывает, что типичными нарушениями законодательства в сфере госзакупок являются формальное определение ориентировочной стоимости предмета государственной закупки, неизучение конъюнктуры рынка; невыполнение условий заключенных договоров, внесение не предусмотренных законодательством изменений в эти договоры; неправомерное отклонение предложения участника, неправомерный выбор участника-победителя и др.

В качестве одного из примеров была приведена проверка в сфере организации школьного питания, где государственными контролерами выявлены многочисленные нарушения законодательства, связанные с изменением цены и объема заключенных договоров. В результате вмешательства Комитета госконтроля договоры были приведены в соответствие с требованиями законодательства, а излишне израсходованные средства возвращены в бюджет.

На семинаре представители Комитета госконтроля также проинформировали российских коллег об особенностях национального законодательства в сфере госзакупок, в том числе о государственной информационно-аналитической системе по управлению государственными закупками (ГИАС), которая создана МАРТ в соответствии с новой редакцией Закона о госзакупках, вступившей в силу в 2019 году. Основная цель ГИАС – возможность анализировать весь жизненный цикл закупок, начиная с их планирования и завершая исполнением контрактов.