Сегодня, 7 августа, в формате видеоконференции проходит очередной этап переговоров Беларуси и России по отмене роуминга.

Белорусскую сторону представляет министр связи и информатизации Константин Шульган, российскую – заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. В рабочем совещании также принимают участие представители антимонопольных органов и операторов связи двух стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, основная тема переговоров – обсуждение текущих результатов и дальнейших действий сторон в рамках реализации «дорожной карты» по отмене роуминга на территории Союзного государства.

Константин Шульган проинформировал российских коллег о выполнении белорусской стороной соответствующих мероприятий.

По словам министра, дальнейшая работа по завершению всех намеченных мероприятий по отмене роуминга на территории Союзного государства в запланированные сроки – 1 октября 2020 года – зависит от оперативности согласования российской стороной предложений белорусских операторов связи, касающихся, в частности, предотвращения нелегальной терминации телефонного трафика.

«Завершив все мероприятия «дорожной карты» по отмене роуминга, на данном этапе мы должны сконцентрировать усилия на предупреждении мошенничества и несанкционированных действий на сетях электросвязи. Необходимо максимально продуктивно подойти к решению этих вопросов. Наша общая цель – найти консенсус и завершить работу по отмене роуминга в ранее намеченные сроки. Белорусской администрацией связи выполнены все этапы работы в соответствии с утвержденной «дорожной картой» и аналогичных результатов мы ожидаем от российской стороны с тем, чтобы итоговый документ по отмене роуминга был подписан своевременно», – резюмировал Константин Шульган.

30 июня 2017 года резолюция Высшего государственного совета Союзного государства дала начало работе по отмене роуминга на территории двух стран. В декабре 2019 года утверждена соответствующая «дорожная карта».