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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДЯТ 14 ИЮЛЯ ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
16:44 13.07.2020
14 июля в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
«Предполагается, что главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства. Особое внимание будет уделено тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов», - говорится в сообщении.
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