В режиме видеоконференцсвязи 7 июля 2020 г. состоялось заседание пятьдесят восьмой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, в котором приняли участие 13 членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, на заседании рассмотрен ход выполнения плана мероприятий Союзного государства на 2019-2020 годы, внесены изменения и дополнения в декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «О бюджете Союзного государства на 2019 год», заслушан отчет о деятельности ПС в 2019 году.

В ходе сессии решен также ряд организационных вопросов. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко избран заместителем председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Утверждены новые составы комиссий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В комиссию по законодательству и Регламенту введены члены Совета Республики Сергей Сивец и Виктор Чайчиц, по экономической политике — Виктор Ананич и Ирина Левкович; по бюджету и финансам — Татьяна Рунец; по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам — Виктор Лискович и Анатолий Щастный; по вопросам внешней политики — Сергей Рачков; по безопасности, обороне и борьбе с преступностью — Валерий Гайдукевич; по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий — Михаил Русый и Олег Портник; по информационной политике — Андрей Шишкин.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков избран председателем комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец — заместителем председателя комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и Регламенту.