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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
УКАЗОМ ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ВИЗ
11:38 22.06.2020
Александр Лукашенко 18 июня подписал указ № 231, которым одобрил проект соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников договора о создании Союзного государства, в качестве основы для ведения переговоров и уполномочил правительство на его подписание.
Соглашение предусматривает право иностранцев въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность, в течение срока действия такой визы.
Иностранцы смогут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по шести автомобильным дорогам, которые определены в приложении к соглашению.
Лица, которые получили разрешения на въезд и пребывание для обучения или трудовой деятельности, имеют право осуществлять такую деятельность только на территории той стороны, которая оформила эти разрешения.
«Подписание соглашения позволит упростить въезд в Беларусь, обеспечить беспрепятственное перемещение иностранцев через белорусско-российскую границу, повысить туристическую привлекательность страны. Кроме того, появится возможность укрепить транзитный потенциал, получить дополнительную выгоду от обслуживания транзитного потока лиц и грузов», - говорится в комментарии к документу.
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