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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ВИЗ
18:37 19.06.2020
Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров подписали на встрече в Минске межправительственное соглашение о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников договора о создании Союзного государства.
В частности, соглашение предусматривает право иностранцев въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность. Иностранцы смогут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по шести автомобильным дорогам, которые определены в приложении к соглашению.
По словам С. Лаврова, соглашение направлено на формирование единого интеграционного пространства Беларуси и России.
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