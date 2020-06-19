Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров подписали на встрече в Минске межправительственное соглашение о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников договора о создании Союзного государства.

В частности, соглашение предусматривает право иностранцев въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность. Иностранцы смогут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по шести автомобильным дорогам, которые определены в приложении к соглашению.

По словам С. Лаврова, соглашение направлено на формирование единого интеграционного пространства Беларуси и России.