Состоялось 3-е заседание подкомиссии по интеллектуальной собственности в рамках Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства.

В мероприятии, которое прошло 28 мая в формате видеоконференцсвязи, приняли участие заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий и первый заместитель генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности Беларуси Алексей Курман.

Как сообщает Роспатент, основным вопросом повестки дня стало обсуждение проектов типовых положений по распределению прав на объекты интеллектуальной собственности для включения в программы Союзного государства и контракты, заключаемые в рамках их реализации. Данные документы разрабатываются в соответствии с решением 5-го заседания комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства (Минск, 19 декабря 2019 г.). Они позволят повысить качество и предсказуемость регулирования вопросов интеллектуальной собственности при реализации научно-технических программ Союзного государства, предполагающих создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности за счет бюджетных средств Российской Федерации и Республики Беларусь.

Работа подкомиссии в этом направлении поможет решить ряд давно существующих проблем, касающихся не только Союзного государства, но и российско-белорусского сотрудничества в целом, и затрагивающих интересы всех участников научно-технического сотрудничества.

При разработке типовых положений принимаются во внимание Рекомендации по распределению прав на объекты интеллектуальной собственности, создаваемые в рамках реализации программ Союзного государства, и учету таких объектов, ранее разработанные подкомиссией по интеллектуальной собственности и утвержденные решением 4-го заседания Комиссии от 13 июня 2019 г.

Стороны обсудили результаты работы по инвентаризации нормативной базы Союзного государства в сфере интеллектуальной собственности, а также согласовали предложения по актуализации состава и плана работы подкомиссии. В частности, предложено отразить в плане работы вопросы, касающиеся подготовки кадров в сфере интеллектуальной собственности.