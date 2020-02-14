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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
В РУКОВОДСТВЕ РОССИИ НАМЕКАЮТ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЕЛАРУСИ В ОБМЕН НА ЕДИНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ - ЛУКАШЕНКО
14:49 14.02.2020
В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом сегодня рассказал Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.
При этом, убежден он, ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.
Александр Лукашенко также отметил, что во время переговоров в Сочи Владимир Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах.
"Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?" - спросил он.
Лукашенко заявил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки.
"Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", - пояснил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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