Союзное государство

В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом сегодня рассказал Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.

При этом, убежден он, ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

Александр Лукашенко также отметил, что во время переговоров в Сочи Владимир Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах.

"Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?" - спросил он.

Лукашенко заявил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки.

"Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", - пояснил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.