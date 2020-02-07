Союзное государство

В Витебске завершилось XIX заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, российскую – первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, во время встречи члены рабочей группы рассмотрели ход реализации плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на территориях государств-участников договора о создании Союзного государства на 2017-2020 годы, обсудили проект Концепции миграционной политики Союзного государства и план ее реализации на период до 2025 года.

Особое внимание эксперты уделили вопросам реализации межправительственных соглашений Беларуси и России о реадмиссии и обмене сведениями о гражданах, в отношении которых действуют ограничения на выезд.

«Так, к 1 марта текущего года мы планируем завершить работы по внесению данных и формированию общего списка граждан, право на выезд которых ограничено, – рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. – Информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран».

Алексей Юрьевич также отметил, что стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере информатизации и обмена данными не только среди министерств внутренних дел, но и широкого блока правоохранительных органов.

В свою очередь заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко выразил уверенность, что договоренности, достигнутые во время встречи, позволят решить определенные проблемы более эффективно с точки зрения практического взаимодействия.

Кроме того, в рамках заседания шла речь о взаимодействии компетентных органов двух стран по обеспечению въезда иностранных туристов во время проведения крупнейших спортивных форумов: матча чемпионата Европы по футболу-2020 в Санкт-Петербурге и чемпионата мира по хоккею с шайбой в Минске в мае 2021 года.

Стороны также проинформировали друг друга об изменениях законодательства в области миграционной политики, обменялись опытом и наработками в указанной сфере.