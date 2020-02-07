ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ВОПРОСЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБСУДИЛИ МВД БЕЛАРУСИ И РОССИИ
12:20 10.02.2020

В Витебске завершилось XIX заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, российскую – первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, во время встречи члены рабочей группы рассмотрели ход реализации плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на территориях государств-участников договора о создании Союзного государства на 2017-2020 годы, обсудили проект Концепции миграционной политики Союзного государства и план ее реализации на период до 2025 года.

Особое внимание эксперты уделили вопросам реализации межправительственных соглашений Беларуси и России о реадмиссии и обмене сведениями о гражданах, в отношении которых действуют ограничения на выезд.

«Так, к 1 марта текущего года мы планируем завершить работы по внесению данных и формированию общего списка граждан, право на выезд которых ограничено, – рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. – Информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран».

Алексей Юрьевич также отметил, что стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере информатизации и обмена данными не только среди министерств внутренних дел, но и широкого блока правоохранительных органов.

В свою очередь заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко выразил уверенность, что договоренности, достигнутые во время встречи, позволят решить определенные проблемы более эффективно с точки зрения практического взаимодействия.

Кроме того, в рамках заседания шла речь о взаимодействии компетентных органов двух стран по обеспечению въезда иностранных туристов во время проведения крупнейших спортивных форумов: матча чемпионата Европы по футболу-2020 в Санкт-Петербурге и чемпионата мира по хоккею с шайбой в Минске в мае 2021 года.

Стороны также проинформировали друг друга об изменениях законодательства в области миграционной политики, обменялись опытом и наработками в указанной сфере.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2020
валюта курс
EUR 2.3857
USD 2.1762
RUB 3.4269
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3857 +0.0072
USD 2.1762 +0.0147
RUB 3.4269 -0.0116
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3890 2.3940
USD 2.1830 2.1860
RUB 3.4200 3.4280
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0930 1.0960
EUR/RUB 69.7000 70.0000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте