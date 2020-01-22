СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

ВЛАДИМИР МАКЕЙ И СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ РАЗВИТИЕ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

09:45 23.01.2020 Министры иностранных Беларуси и России - Владимир Макей и Сергей Лавров – обсудили 22 января по телефону вопросы российско-белорусского сотрудничества. Как сообщает МИД РФ, в ходе беседы стороны также обсудили вопросы «взаимодействия внешнеполитических ведомств и дальнейшего развития союзнических отношений России и Беларуси». Телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.