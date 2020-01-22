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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ВЛАДИМИР МАКЕЙ И СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ РАЗВИТИЕ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
09:45 23.01.2020
Министры иностранных Беларуси и России - Владимир Макей и Сергей Лавров – обсудили 22 января по телефону вопросы российско-белорусского сотрудничества.
Как сообщает МИД РФ, в ходе беседы стороны также обсудили вопросы «взаимодействия внешнеполитических ведомств и дальнейшего развития союзнических отношений России и Беларуси».
Телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.
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