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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЕДИНОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ПРОХОДИТ В МИНСКЕ
14:57 19.12.2019
Научно-техническое и инновационное сотрудничество в рамках Союзного государства является одним из краеугольных камней, основ взаимодействия двух стран. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин перед началом пятого заседания Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства.
По его словам, больше половины бюджета Союзного государства, который ежегодно формируется (порядка 5 млрд рублей), расходуется на программы Союзного государства.
«Это, прежде всего, те программы, которые создают новые инновационные продукты. Например, новые высокоскоростные вычислительные машины, разработки в области космоса, медицины, биотехнологий, новых материалов», - сказал он.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в 2019 году Беларусь и Россия выполняют семь совместных программ. В настоящее время ряд новых проектов концепций программ находится в разработке. Эти программы соответствуют практически всем перспективным направлениям для белорусско-российских научных исследований: интеллектуальные системы анализа информации; новые лазерные материалы и технологии, опто- и микроэлектроника; космос; многофункциональные беспилотные авиационные комплексы; сверхъемкие накопители энергии и приводы на их основе; оборудование наноиндустрии; аддитивные технологии (3D-печать); продукты глубокой переработки торфа и сапропелей; физиологически активные вещества в фарминдустрии; технологии регенеративной медицины; технологии предупреждения дисфункций человека, в том числе в условиях действия негативных техногенных и экологических факторов.
А. Шумилин также сообщил, что на соискание премии Союзного государства в области науки и техники принято 18 заявок. Поступившие документы рассмотрят члены экспертного совета, заседание которого состоится также в Минске.
«Премия Союзного государства в области науки и техники учреждена для стимулирования совместной научной деятельности. В этом году мы впервые провели конкурс на присуждение премии и планируем вручить ее в апреле 2021 года - ко Дню единения народов Беларуси и России», - сказал председатель ГКНТ.
ГКНТ и Министерство науки и высшего образования России при поддержке Постоянного комитета Союзного государства с 15 февраля по 1 апреля 2019 года провели конкурс на присуждение премии Союзного государства в области науки и техники. Премия присуждается один раз в два года трем лауреатам. Размер одной премии составляет 5 млн российских рублей.
Комиссия по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства осуществляет свою деятельность в соответствии с постановлением Совета министров Союзного государства от 16 июня 2017 года №19 «Об основных направлениях формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства». Ее возглавляют председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси А. Шумилин и первый заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Трубников.
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