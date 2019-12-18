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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ
10:49 19.12.2019
По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и председателя правительства России Дмитрия Медведева.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, во время беседы были рассмотрены и согласованы итоги состоявшихся ранее переговоров руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.
Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились проинформировать глав государств Беларуси и России к встрече 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге об итогах договоренностей, достигнутых в рамках переговоров Дмитрия Крутого и Максима Орешкина.
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