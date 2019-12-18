Союзное государство

По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и председателя правительства России Дмитрия Медведева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, во время беседы были рассмотрены и согласованы итоги состоявшихся ранее переговоров руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились проинформировать глав государств Беларуси и России к встрече 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге об итогах договоренностей, достигнутых в рамках переговоров Дмитрия Крутого и Максима Орешкина.