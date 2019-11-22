Союзное государство

Дорожные карты по интеграции Беларуси и РФ не предполагают создания наднациональных органов. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас 6 декабря перед началом первой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Он отметил, что в тех дорожных картах, пакете документов, который сейчас обсуждается, политических вопросов нет - только экономические.

"Может, у кого-то в головах есть эти вопросы. Это мне неведомо. Но в документах, которые мы будем предлагать главам государств для подписания, никаких наднациональных органов нет", - подчеркнул он.

По его словам, Беларуси и России осталось согласовать 16 вопросов по интеграционным картам.

Премьер-министр отметил, что задачей максимум для себя видит то, чтобы договориться с российским коллегой по всем вопросам, минимум - внести на рассмотрение глав государств 3-4 вопроса.

"Эти вопросы очень важные, и главы государств все равно будут в них погружаться. Учитывая это, было бы правильным, чтобы правительства внесли главам государств согласованные вопросы. Окончательно решение по ним примут уже президенты", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр также обозначил позицию Беларуси по цене на российский газ. "Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона РФ, Смоленской области, плюс расходы на транспортировку", - сказал Сергей Румас. "Вопрос, с какого года будет уже непосредственно цена Смоленской области, - это предмет переговоров", - добавил он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководитель белорусского правительства подчеркнул, что "равные условия для субъектов хозяйствования, а в этом цель интеграции, должны включать равные цены на энергоносители".