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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


БЕЛАРУСЬ НИЧЕГО НЕ ПРОСИТ У РОССИИ, ТОЛЬКО ЛИШЬ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ - ЛУКАШЕНКО
09:41 09.12.2019

Беларусь ничего не просит у России, только лишь равные условия. Об этом Александр Лукашенко заявил 7 декабря на переговорах в Сочи с Владимиром Путиным.

"Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор, - люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия - больше ничего не надо", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать (в настоящее время цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб. м - прим.) и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия (в России - прим.) должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не зададим основу наших отношений, - подчеркнул он. - Вы как ученый, кандидат экономических наук понимаете это не хуже меня. Вот единственная проблема, над которой в принципе работают наши правительства. Мы собрались для того, чтобы решить эти вопросы".

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, надеется, что Беларусь и Россия получат заметные преимущества от интеграции в Союзном государстве.

"Хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать все, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали сближение, прежде всего, конечно, в сфере экономики, но не только, также и в социальной сфере, что чрезвычайно важно, а также получали заметные преимущества от этой интеграции", - сказал он.

Встреча Лукашенко и Путина состоялась в резиденции Бочаров Ручей и продолжалась порядка пяти с половиной часов. На переговорах также присутствовали премьер-министры и другие представители правительственных делегаций двух стран.

Следующую встречу Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут 20 декабря в Санкт-Петербурге.
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