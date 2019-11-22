Союзное государство

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РАБОТА НАД ПРОГРАММОЙ ДЕЙСТВИЙ ПО УГЛУБЛЕНИЮ ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ СГ И ПАКЕТОМ "ДОРОЖНЫХ КАРТ" НАХОДИТСЯ НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ - ЛУКАШЕНКО
13:54 05.12.2019

Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом "дорожных карт", а также соглашениями по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов.

"Наши группы во главе с премьер-министрами шестого (декабря - прим.) вечером или днем обсудят. Я предложил Путину это сделать шестого. А седьмого мы встретимся и посмотрим, что наработали премьер-министры и руководители группы, и, если это возможно, примем решение, - сказал он. - Это исключительно экономическая повестка".

В то же время Александр Лукашенко акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

"О какой можно говорить дальнейшей интеграции (речь об углублении интеграции - прим.), если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа. Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности. Не по вине белорусского правительства. То есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа", - привел пример Лукашенко.

"Не решены вопросы по нефти. Даже элементарный вопрос до сих пор не решен по грязной нефти. Мы что-то считаем, решаем. А они делают вид, что этой грязной нефти не было. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем. Потому что к нашей нефтепереработке еще привязана нефтехимия", - продолжил он.

Лукашенко также отметил и тот факт, что белорусским производителям периодически закрывают рынок для поставки товаров.
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