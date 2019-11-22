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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


МИНСВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ВЫПУСКАЕТ ПОЧТОВЫЙ БЛОК К 20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА О СОЗДАНИИ СГ
10:16 05.12.2019

6 декабря 2019 года Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает в обращение почтовый блок «20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», в блоке две марки. Диаметр марок в блоке составляет 40 мм. Размер блока - 104х65 мм. Номинал каждой марки — Р, что соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно.

При изготовлении блока использована технология термического тиснения матовой фольгой золотистого цвета.

Дизайн Елены Медведь. Печать офсетная, полноцветная. Бумага мелованная, гуммированная.

Блок печатался в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина».

Напомним, договор о создании Союзного государства подписан 8 декабря 1999 года президентами Беларуси и Российской Федерации.

В соответствии с договором целями Союзного государства являются обеспечение мирного и демократического развития братских народов государств-участников, укрепление дружбы, повышение благосостояния и уровня жизни; создание единого экономического пространства для обеспечения социально-экономического развития; неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина; проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны; формирование единой правовой системы демократического государства; проведение согласованной социальной политики; обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с преступностью; укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в Европе и во всем мире, развитие Содружества Независимых Государств.

Почтовый проект подготовлен в сотрудничестве с Постоянным Комитетом Союзного государства.
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