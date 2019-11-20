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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


МЯСНИКОВИЧ ЗАЯВИЛ О ПОЛНОМ ВЗАИМОПОНИМАНИИ НА ПАРЛАМЕНТСКОМ УРОВНЕ ПО ОТРАБОТКЕ МЕХАНИЗМОВ УГЛУБЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
11:55 22.11.2019

На парламентском уровне есть полное взаимопонимание по отработке механизмов углубления интеграции Беларуси и России, над которыми работают правительства. Об этом заявил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович по итогам встречи 21 ноября в Санкт-Петербурге с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

«Вопрос идет эволюционно, безусловно, не без барьеров. У каждой стороны есть определенные интересы и надо найти те решения, которые могли бы всех устраивать, - отметил председатель Совета Республики, которого цитирует сайт Совета Республики Национального собрания. - С Советом Федерации есть полное взаимопонимание по подходам, исходя из того принципа, что договариваются два суверенных государства, которые проводят свою собственную политику».

Председатель Совета Республики выразил уверенность в том, что стороны смогут найти точки соприкосновения. «Дорожные карты, которые формируются, могут быть предметом рассмотрения в декабре на уровне глав государств, а возможно, и Высшего Госсовета Союзного государства, мы этот вопрос тоже обсуждали, если все будет сделано так, как планируется», - пояснил он.

Важно, чтобы в процессе отработки интеграционных вопросов не возникали новые правила, подчеркнул Михаил Мясникович.

«К сожалению, приходится констатировать, что происходит так, что договорились, идет отработка тех или иных документов, а потом несколько изменяются правила, и это вносит определенный дисбаланс, когда вынуждены работать не только экономические, но и политические структуры», - добавил он.
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