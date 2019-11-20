Союзное государство

Делегация Комитета государственного контроля Беларуси, которую возглавлял заместитель главы ведомства Александр Курлыпо, приняла участие в 57-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которая состоялась 21 ноября в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, основным вопросом сессии стало рассмотрение проекта декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства «О бюджете Союзного государства на 2020 год» и отчета Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета за 2018 год.

В ноябре нынешнего года Комитет госконтроля Беларуси и Счетная палата России подготовили заключение на проект бюджета Союзного государства на 2020 год. Александр Курлыпо проинформировал участников Парламентского Собрания о результатах проведенного анализа. При этом он отметил ряд проблемных вопросов, на которые обратили внимание высшие органы финансового контроля двух стран.

Так, прогнозируемая на 2020 год сумма неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом сократилась в 3,7 раза в связи с уменьшением объемов остатков средств бюджетов Союзного государства прошлых лет. Такая динамика с учетом тенденции неуклонно снижающихся реальных доходов бюджета Союзного государства, по мнению А.Курлыпо, может привести к тому, что уже к 2021 году возможен риск недостаточности средств для финансирования всех намеченных программ, проектов и мероприятий Союзного государства.

Заместитель председателя КГК Беларуси обратил внимание депутатов Парламентского Собрания, что до настоящего времени не разработаны механизмы, позволяющие получать доходы бюджета от использования имущества, созданного или приобретенного за счет средств бюджета Союзного государства. Эту проблему высшие органы финконтроля Беларуси и России обозначают не первый год, однако она до настоящего времени не решена.

Что касается расходной части бюджета, то в ее структуре 86,6% (4,7 млрд. рублей) предусмотрено на финансирование 11 программ, 2 проектов и 25 мероприятий Союзного государства, при этом наибольший удельный вес (61%) приходится на расходы по реализации 11 союзных программ (3,3 млрд. рублей).

20 ноября представители Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам. С информацией по результатам контроля за исполнением бюджета Союзного государства за 2018 год и рассмотрения проекта бюджета Союзного государства на 2020 год выступил начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Беларуси Павел Пинчук.