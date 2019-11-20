Союзное государство

Главы транспортных ведомств Беларуси и России подписали схему автомобильных дорог и план мероприятий по совершенствованию автодорог Союзного государства. Подписание состоялось в рамках ежегодного международного транспортно-логистического форума «Транспортная неделя-2019», который 16-20 ноября проходил в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко посетил XIII международную выставку «Транспорт России» и провел ряд встреч с российскими коллегами. Особое внимание на встречах было уделено вопросам подготовки Дорожной карты по унификации регулирования транспортного рынка и интеграции в рамках Союзного государства. Отмечен стратегический и дружеский характер белорусско-российского сотрудничества в транспортной сфере.