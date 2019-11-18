Союзное государство

В Москве 18 ноября состоялось совместное заседание коллегий МИД Беларуси и Российской Федерации под руководством глав внешнеполитических ведомств двух стран Владимира Макея и Сергея Лаврова.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, участники заседания предметно рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, проблематику международной и региональной безопасности, различные аспекты глобального и регионального сотрудничества.

Стороны констатировали успешное выполнение Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы, подписали соответствующую программу на очередной двухлетний период, которая будет вынесена на утверждение Высшего Государственного Совета Союзного государства.

В контексте 20-летия с момента подписания договора о создании Союзного государства коллегии подвели итоги реализации аналогичных программ за последние двадцать лет и отметили успешную координацию взаимодействия Беларуси и России во внешнеполитической сфере, которая позволяет формировать согласованные позиции по наиболее важным вопросам международной повестки дня с учетом интересов обеих сторон.

Стороны подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшую совместную работу, направленную на углубление евразийской интеграции и укрепление позиций двух стран на международной арене.

Коллегии также рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках ООН, ОБСЕ, других международных организаций. Беларусь и Россия продолжат углублять всестороннее взаимодействие по формированию согласованной позиции в этих и иных многосторонних форматах.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения региональной и международной безопасности в контексте сохраняющейся военно-политической напряженности в европейском регионе. Стороны обменялись мнениями о подходах к отношениям с НАТО. Подчеркнули готовность к диалогу с Организацией на равноправной и взаимоуважительной основе в целях снижения напряженности и восстановления доверия.

Подтвердили нацеленность на сохранение и укрепление действующей системы международных договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению при активном участии всех государств под эгидой ООН.

Руководители делегаций подписали план консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и России на 2020 год, в котором намечены совместные ориентиры для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, основные направления координации действий МИД двух стран во внешнеполитической сфере.