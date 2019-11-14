Союзное государство

Александр Лукашенко инициирует заключение нового договора с Россией о совместной охране государственной границы. Инициатива прозвучала 14 ноября во время доклада председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в 1995 году Беларусь и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Он автоматически продлевался каждые пять лет, и в ноябре вновь истекает срок действия этого документа. Необходимость продления договора и послужила причиной проанализировать взаимодействие пограничных ведомств Беларуси и России. Ранее А. Лукашенко поручал проработать эту тему с российскими партнерами.

А. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь на 100% выполняет свои обязательства.

«Пограничное ведомство Беларуси просто в разы эффективнее работает на совместных границах. Мы на первых метрах нашего общего отечества надежно защищаем как свои интересы, так и нашего главного союзника – Российской Федерации. Вроде бы проблем нет, но в то же время, по информации других ведомств, они есть», - заявил он.

Например, не все граждане третьих стран беспрепятственно проезжают белорусско-российскую границу.

«То есть, если иностранный гражданин (австриец, немец, поляк) въехал через границу под Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос», - сказал Лукашенко.

Он выразил недоумение, почему так происходит, тем более россияне признают, что белорусы охраняют границу лучше, чем они.

«Общее пространство Беларуси и России. Нет, говорят: "Возвращайся обратно и заезжай через Латвию". Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать», - подчеркнул А. Лукашенко.

Еще одной проблемой являются очереди грузового транспорта на белорусско-российской границе, которые, как докладывают, периодически достигают 10 км и более.

«Грузовики, следующие через Беларусь в Россию, выстраиваются для досмотра, и не только пограничного: и таможенного, и фитосанитарного, и прочего. Как так? Общая граница, договорились… Под Брестом эту машину вывернули наизнанку – знаем, куда идет, что везет. Передали информацию Российской Федерации. Они опять останавливают эти автомобили под Смоленском, Псковом, Брянском и начинают обратно выворачивать. Это ненормально. Мы, конечно, выдержим, вытерпим. Но тогда не надо от нас чего-то требовать», - удивился А. Лукашенко.

Он назвал всю эту ситуацию полным абсурдом, ведь действия российской стороны не дают никакого эффекта.

А. Лукашенко обратил внимание, что между пограничниками Беларуси и России проблем нет, между военными и транспортниками тоже все гладко, но когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, вдруг появляется куча вопросов.

«Как результат, нас постоянно упрекают: "Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать". Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы. Напомнить им о системе противовоздушной обороны: они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работает на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники. Поэтому надо все эти вопросы сводить на уровне правительства и на стол: вот, мы помогаем. И чтобы российское общество знало и понимало, что никакие белорусы не нахлебники, что русскому человеку, россиянину, в Беларуси не хуже, чем в России. Давайте прямо говорить: лучше, чем в России. И они это отмечают. Поэтому, если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем сейчас, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку. Все эти вопросы должны быть открыты, честны и обсуждаться на переговорах с руководством Российским Федерации, в данном случае с пограничным ведомством», - сказал он.

Беларусь и Россия ранее уже проработали дальнейшие шаги по совместной защите границ. Лукашенко поинтересовался, каких договоренностей достигли стороны и каковы предложения Госпогранкомитета по поводу дальнейшей судьбы договора об охране внешней границы Союзного государства.