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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ С РФ БУДУТ ПОДПИСАНЫ ТОЛЬКО С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ БЕЛАРУСИ - СЕРГЕЙ РУМАС
16:09 13.11.2019
Дорожные карты с Российской Федерацией будут подписаны, только если интересы Беларуси будут учтены. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
«Мы подпишем дорожные карты только в том случае, если интересы Беларуси будут учтены», – сказал Сергей Румас, которого цитирует сайт правительства.
По его словам, одна из самых сложных дорожных карт – по Налоговому кодексу.
«Страны самостоятельно развивали налоговое законодательство, и за очень короткий период его унифицировать сложно технически», – пояснил он.
При этом премьер обратил внимание, что речь не идет о том, чтобы перейти на белорусский или российский кодекс, ставится задача взять лучшие практики в каждой стране и унифицировать подходы.
Глава правительства обратил внимание, что налоговая нагрузка в Российской Федерации ниже, и переход для белорусских субъектов хозяйствования на пониженные ставки налогов был бы благом. Но тогда возникает вопрос компенсации для бюджета, поскольку в этом случае будут выпадающие доходы.
«Дискуссия с Российской Федерацией идет как раз об этом – как Беларусь будет компенсировать выпадающие доходы, чтобы они не оказали негативного влияния на экономику», – пояснил Сергей Румас.
При этом он считает, что по налоговой карте нерешаемых вопросов нет.
Он также признал, что дорожные карты с Российской Федерацией по нефти и газу еще не согласованы, но развязки найти можно.
«По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе и по нефти, газу, энергетике. Но там также нет нерешаемых вопросов», – сказал Сергей Румас.
Глава правительства напомнил, что всего готовится 31 дорожная карта. По его словам, около половины карт фактически согласованы и готовы к подписанию в пакете документов.
Что касается неурегулированных вопросов, то они будут обсуждаться 19 ноября после заседания союзного Совмина.
«Мы договорились с российским Премьером пройтись по всем картам и постараться максимально снять разногласия, которые есть. Потому что президентам мы не можем вынести тот блок разногласий, который есть сегодня», – сказа Сергей Румас.
«Но это все не неразрешимые вопросы. Они вставали в истории наших взаимоотношений с Российской Федерацией и раньше. Думаю, что мы найдем развязки», – добавил он.
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