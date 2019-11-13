Союзное государство

Дорожные карты с Российской Федерацией будут подписаны, только если интересы Беларуси будут учтены. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

«Мы подпишем дорожные карты только в том случае, если интересы Беларуси будут учтены», – сказал Сергей Румас, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, одна из самых сложных дорожных карт – по Налоговому кодексу.

«Страны самостоятельно развивали налоговое законодательство, и за очень короткий период его унифицировать сложно технически», – пояснил он.

При этом премьер обратил внимание, что речь не идет о том, чтобы перейти на белорусский или российский кодекс, ставится задача взять лучшие практики в каждой стране и унифицировать подходы.

Глава правительства обратил внимание, что налоговая нагрузка в Российской Федерации ниже, и переход для белорусских субъектов хозяйствования на пониженные ставки налогов был бы благом. Но тогда возникает вопрос компенсации для бюджета, поскольку в этом случае будут выпадающие доходы.

«Дискуссия с Российской Федерацией идет как раз об этом – как Беларусь будет компенсировать выпадающие доходы, чтобы они не оказали негативного влияния на экономику», – пояснил Сергей Румас.

При этом он считает, что по налоговой карте нерешаемых вопросов нет.

Он также признал, что дорожные карты с Российской Федерацией по нефти и газу еще не согласованы, но развязки найти можно.

«По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе и по нефти, газу, энергетике. Но там также нет нерешаемых вопросов», – сказал Сергей Румас.

Глава правительства напомнил, что всего готовится 31 дорожная карта. По его словам, около половины карт фактически согласованы и готовы к подписанию в пакете документов.

Что касается неурегулированных вопросов, то они будут обсуждаться 19 ноября после заседания союзного Совмина.

«Мы договорились с российским Премьером пройтись по всем картам и постараться максимально снять разногласия, которые есть. Потому что президентам мы не можем вынести тот блок разногласий, который есть сегодня», – сказа Сергей Румас.

«Но это все не неразрешимые вопросы. Они вставали в истории наших взаимоотношений с Российской Федерацией и раньше. Думаю, что мы найдем развязки», – добавил он.