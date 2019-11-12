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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
МЕДИКИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ АКТИВИЗИРОВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В НАПРАВЛЕНИИ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ
12:22 13.11.2019
Медики России и Беларуси заинтересованы активизировать сотрудничество в направлении неврологии и нейрохирургии. Об этом журналистам заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова перед началом заседания совместной коллегии министерств здравоохранения Беларуси и России, которое прошло 12 ноября в Минске.
«Это безбрежное направление, одно из самых динамично развивающихся в мире. И это касается понимания вообще, что такое мозг, как он работает, как формируется память, сознание, поведение человека, также это касается диагностики и лечения конкретных заболеваний, в том числе ассоциированных с возрастом», - добавила она.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, основная тема совместного заседания коллегий министерств здравоохранения Беларуси и России касалась вопросов развития неврологии и нейрохирургии.
Выступая на коллегии, Вероника Скворцова отметила, что российско-белорусское сотрудничество в деле охраны здоровья граждан Союзного государства развивается динамично и поступательно, опираясь на многовековые традиции дружбы, взаимное уважение и союзническое партнерство.
На заседании также было отмечено, что специалисты Беларуси и России планируют реализовать проект в области антимикробной резистентности.
«У нас подготовлен новый проект научно-практической деятельности в области антимикробной резистентности. Вы знаете, что это проблема, которая является основой биологической безопасности во всем мире», - рассказала Вероника Скворцова.
По ее словам, это комплексная задача, которую надо решать и через сельское хозяйство, и через правильную подготовку врачей, и через разъяснительную работу с населением, и через создание новых альтернативных антибиотиков, которые действуют по другим механизмам и позволяют оказывать правильное воздействие в том случае, если резистентность есть к радиационным препаратам.
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