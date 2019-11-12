Союзное государство

С начала года более 70 тыс. россиян получили медицинскую помощь в Беларуси. Такую цифру озвучил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник во время заседания совместной коллегии министерств здравоохранения Беларуси и России, которое прошло 12 ноября в Минске.

«По предварительным данным, с начала года более 70 тыс. россиян получили медицинскую (экстренную и плановую, в том числе амбулаторно-поликлиническую) помощь в Беларуси», - сказал он.

Министр отметил, что в рамках Союзного государства существует необходимая нормативная база по основным направлениям взаимодействия: межправительственные и межведомственные соглашения о порядке оказания медпомощи и сотрудничестве в области медицины, производстве и взаимных поставках лекарств, признания эквивалентности документов об образовании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, на коллегии было отмечено активное развитие сотрудничества российских и белорусских ученых в области современных биомедицинских технологий, где действенным инструментом в этом направлении являются научно-технические программы Союзного государства. Продолжается взаимодействие и в области стволовых клеток. Сейчас идет подготовка проекта, который продолжит тот, который шел с 2013 по 2017 год. Это будет направление регенеративной медицины, которая за последние несколько лет вышла совершенно на другой уровень. Есть очень много возможностей создавать искусственные эквиваленты органов и систем человека, искусственные покрытия и порты для адресного введения лекарств на основе клеточных структур.

На заседании совместной коллегии выступили ведущие специалисты отрасли. Так, о современном состоянии нейрохирургической службы в Беларуси рассказал директор Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии, главный внештатный специалист по нейрохирургии Минздрава Ришард Сидорович, а о фундаментальных и прикладных аспектах нейрохирургии проинформировал директор Национального медицинского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Александр Потапов. Также были обсуждены перспективы решения современных проблем неврологии и нейрохирургии, инновации и развитие здравоохранения, современные проблемы детской нейрохирургии и т. д.

В Союзном государстве создана необходимая нормативная база по основным направлениям взаимодействия. Правовую основу сотрудничества составляют около десяти международных договоров. Сотрудничество с регионами Российской Федерации осуществляется в рамках соглашений о сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и соответствующим регионом Российской Федерации, в которых отражены вопросы сотрудничества по всем направлениям, в том числе в области здравоохранения. В заседании коллегии также приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, посольств двух стран.