Союзное государство

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко считает эффективным формат совместной коллегии министерств здравоохранения Беларуси и России. Об этом он заявил 12 ноября на встрече с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.

«Такой формат, как совместные коллегии, уникальный и, самое главное, эффективный. Сегодня была уже шестая коллегия, обсуждалась актуальная проблематика, – отметил Игорь Петришенко, которого цитирует Аппарат Совмина. – Думаю, решения, принятые на совместной коллегии, обязательно будут реализованы».

«Мы решаем одинаковые задачи, в первую очередь в сфере демографии. А здесь у медицины первоочередная роль, сохранение здоровья и жизни людей, профилактика заболеваний, высокотехнологичные операции, обмен научными разработками, подготовка кадров», – добавил вице-премьер.

Вероника Скворцова согласилась, что в Беларуси и России отмечаются схожие процессы в плане демографии, технологическом развитии медицины.

«У нас есть платформа Евразийского экономического союза, внутри которого мы фактически гармонизируем наши нормативные, законодательные подходы к решению разных проблем», – сказала Министр.

Она выразила готовность развивать сотрудничество с белорусскими коллегами. По ее словам, с развитием цифровых технологий есть возможность использования телемедицины с подключением технологий, которые есть в Беларуси и России.