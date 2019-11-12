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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ИГОРЬ ПЕТРИШЕНКО СЧИТАЕТ ЭФФЕКТИВНЫМ ФОРМАТ СОВМЕСТНОЙ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
09:44 13.11.2019
Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко считает эффективным формат совместной коллегии министерств здравоохранения Беларуси и России. Об этом он заявил 12 ноября на встрече с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.
«Такой формат, как совместные коллегии, уникальный и, самое главное, эффективный. Сегодня была уже шестая коллегия, обсуждалась актуальная проблематика, – отметил Игорь Петришенко, которого цитирует Аппарат Совмина. – Думаю, решения, принятые на совместной коллегии, обязательно будут реализованы».
«Мы решаем одинаковые задачи, в первую очередь в сфере демографии. А здесь у медицины первоочередная роль, сохранение здоровья и жизни людей, профилактика заболеваний, высокотехнологичные операции, обмен научными разработками, подготовка кадров», – добавил вице-премьер.
Вероника Скворцова согласилась, что в Беларуси и России отмечаются схожие процессы в плане демографии, технологическом развитии медицины.
«У нас есть платформа Евразийского экономического союза, внутри которого мы фактически гармонизируем наши нормативные, законодательные подходы к решению разных проблем», – сказала Министр.
Она выразила готовность развивать сотрудничество с белорусскими коллегами. По ее словам, с развитием цифровых технологий есть возможность использования телемедицины с подключением технологий, которые есть в Беларуси и России.
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