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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ РАБОТАЮТ НАД ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, ОДНАКО СБЛИЗИТЬ ПОЗИЦИИ НЕ ТАК ПРОСТО - СЕРГЕЙ РУМАС
12:39 31.10.2019

Правительства и министерства Беларуси и России работают над интеграционными документами, чтобы за ноябрь представить итоги работы главам государств, однако сблизить позиции не так просто. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 30 октября на встрече с председателем Счетной палаты России Алексеем Кудриным.

«Работа непростая, потому что за это время, к сожалению, экономики стран развивались по разным трекам, и сегодня как-то сблизить позиции, оказывается, не так просто. Есть чувствительные вопросы для белорусской стороны, которые мы хотим в первую очередь решить на этом интеграционном треке. Есть вопросы, которые российская сторона ставит в первую очередь, а они иногда не совпадают с белорусской позицией. Поэтому сейчас министерства, правительства делают большую работу, чтобы за ноябрь окончательно представить главам государств то, что у нас получилось», – сказал Сергей Румас, которого цитирует Аппарат Совмина.

«Мы очень активно сейчас работаем над программой действий по выполнению союзного договора. Мы хотим вдохнуть новые силы в наш договор о Союзном государстве и продвинуться по пути интеграции по всем практически экономическим направлениям», – сказал Сергей Румас. Он напомнил, что сейчас министерства дорабатывают 31 дорожную карту, затрагивающую практически все сектора экономики.

Алексей Кудрин согласился, что стоит задача вдохнуть новую жизнь, новые силы в работу Союзного государства и союзные соглашения.

«Соответственно, и мы готовы высказать свой взгляд на эти цели. В результате такого анализа хотим не только выявить какие-то сложности и риски, но и сделать предложения», – добавил он.
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