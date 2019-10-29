Союзное государство

В БНТУ начал работу VIII Форум учреждений высшего образования инженерно-технологического профиля Союзного государства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, с 29 по 31 октября в работе форума примут участие 200 ученых и студентов из 100 вузов и организаций Беларуси, России, Узбекистана, Сербии и Чехии. Они обсудят развитие инженерного образования, поделятся опытом и выработают совместную программу действий.

В соответствии с планом масштабного мероприятия будет организована работа четырех секций: «Цифровой университет», «Молодежные стартапы для цифрового университета», «Математические методы в технике и технологиях», «Международная конференция: Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики». В рамках секций запланировано более 12 семинаров.

Определяющей темой рабочей повестки Форума является «Цифровой университет». Обсуждение будет охватывать широкий спектр вопросов, таких как современные интернет-ресурсы, интегрированные в образовательный процесс, и онлайн-обучение, внедрение технологий виртуальной реальности и инфраструктура безопасности, основанная на биометрической идентификации личности, а также современные системы аналитики и визуализации данных, которые могут быть внедрены в образование и жизнь университетов и другие.

На секции, посвященной молодежному предпринимательству, будут представлены цифровые стартапы, которые в перспективе могут быть внедрены в университетах Союзного государства. Лучшие из них определит жюри.

Форум вузов инженерно-технологического профиля ежегодно собирает в БНТУ ученых, ректоров, студентов и магистрантов из СНГ для преодоления препятствий, стоящих перед развитием науки.

Организаторами выступают Белорусский национальный технический университет и Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Республики Беларусь и Министерства образования и науки Российской Федерации.