|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ В 2019 ГОДУ ВЫПОЛНЯЮТ 7 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В РАМКАХ СГ
13:49 29.10.2019
В 2019 году белорусские и российские ученые выполняют 7 научно-технических программ Союзного государства, которые связаны с разработками в области космоса, автокомпонентов, наноматериалов, гидрометеорологической безопасности, медицины и геномных технологий. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин на пленарном заседании Форума проектов программ Союзного государства Беларуси и России – VIII Форума вузов инженерно-технологического профиля.
По его словам, в разработке находится еще целый ряд новых программ Союзного государства в области высоких технологий.
«Это, прежде всего, программы, связанные с внедрением в производство мобильных оптоволоконных локаторов, систем сенсоров для предупреждения природных и техногенных катастроф, проектированием и производством микросхем, технологий высокопродуктивного сельского хозяйства и пищевой промышленности, ориентированные на повышение здоровья граждан. Также это разработки в области аддитивных технологий, производства современных промышленных и бытовых 3D-принтеров, по медицинской тематике», – сказал Александр Шумилин.
Он также сообщил, что в настоящее время особое внимание в укреплении партнерства России и Беларуси уделяется развитию цифровых технологий в образовании, экономике, управлении. Основным драйвером развития государств становится не столько наличие сырьевой базы и финансов, сколько интеллектуальных возможностей, измеряемых, прежде всего, наличием подготовленных кадров в сфере высоких технологий. Так, наряду с «Цифровым университетом» начинается разработка проекта по созданию «Цифрового предприятия», в рамках которого планируется создать интеллектуальные автоматизированные системы поддержки жизненного цикла радиоэлектронных изделий.
«Для обеих стран важно создать все условия, чтобы молодые люди получили качественное образование и возможность честно трудиться. Я полагаю, что на данном форуме состоится конструктивный диалог по всем направлениям взаимодействия, который принесет новую энергию в белорусско-российское сотрудничество в научно-технической и инновационной деятельности, где самые большие надежды мы возлагаем на молодых энергичных и креативных, тех, кто готов к открытиям и постоянному поиску нового», – сказал Александр Шумилин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКНТ, в Беларуси традиционно большое внимание уделяется развитию информационно-коммуникационных технологий. Это подтверждается и мировыми индексами. Так, Беларусь входит в десятку лучших стран мира по таким показателям Глобального инновационного индекса, как «Разработка мобильных приложений» и «Подготовка специалистов в области науки и техники», «Высшее образование», «Изобретения и полезные модели», по экспорту ИКТ услуг – 19-е место. По обобщенному показателю «Человеческий капитал и исследования» Беларусь входит в 40 лучших стран мира.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2019
Курсы в банках
на 29.10.2019
Конвертация в банках
на 29.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте