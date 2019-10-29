Союзное государство

В 2019 году белорусские и российские ученые выполняют 7 научно-технических программ Союзного государства, которые связаны с разработками в области космоса, автокомпонентов, наноматериалов, гидрометеорологической безопасности, медицины и геномных технологий. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин на пленарном заседании Форума проектов программ Союзного государства Беларуси и России – VIII Форума вузов инженерно-технологического профиля.

По его словам, в разработке находится еще целый ряд новых программ Союзного государства в области высоких технологий.

«Это, прежде всего, программы, связанные с внедрением в производство мобильных оптоволоконных локаторов, систем сенсоров для предупреждения природных и техногенных катастроф, проектированием и производством микросхем, технологий высокопродуктивного сельского хозяйства и пищевой промышленности, ориентированные на повышение здоровья граждан. Также это разработки в области аддитивных технологий, производства современных промышленных и бытовых 3D-принтеров, по медицинской тематике», – сказал Александр Шумилин.

Он также сообщил, что в настоящее время особое внимание в укреплении партнерства России и Беларуси уделяется развитию цифровых технологий в образовании, экономике, управлении. Основным драйвером развития государств становится не столько наличие сырьевой базы и финансов, сколько интеллектуальных возможностей, измеряемых, прежде всего, наличием подготовленных кадров в сфере высоких технологий. Так, наряду с «Цифровым университетом» начинается разработка проекта по созданию «Цифрового предприятия», в рамках которого планируется создать интеллектуальные автоматизированные системы поддержки жизненного цикла радиоэлектронных изделий.

«Для обеих стран важно создать все условия, чтобы молодые люди получили качественное образование и возможность честно трудиться. Я полагаю, что на данном форуме состоится конструктивный диалог по всем направлениям взаимодействия, который принесет новую энергию в белорусско-российское сотрудничество в научно-технической и инновационной деятельности, где самые большие надежды мы возлагаем на молодых энергичных и креативных, тех, кто готов к открытиям и постоянному поиску нового», – сказал Александр Шумилин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКНТ, в Беларуси традиционно большое внимание уделяется развитию информационно-коммуникационных технологий. Это подтверждается и мировыми индексами. Так, Беларусь входит в десятку лучших стран мира по таким показателям Глобального инновационного индекса, как «Разработка мобильных приложений» и «Подготовка специалистов в области науки и техники», «Высшее образование», «Изобретения и полезные модели», по экспорту ИКТ услуг – 19-е место. По обобщенному показателю «Человеческий капитал и исследования» Беларусь входит в 40 лучших стран мира.