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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПЛАНИРУЮТ К 8 ДЕКАБРЯ ВЫЙТИ НА ПОДПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО УГЛУБЛЕНИЮ ИНТЕГРАЦИИ
10:10 21.10.2019

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин 18 октября встретился в Москве с вице-премьером России Максимом Акимовым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся, в частности, сфер информатизации и связи, таможни, а также проектов дорожных карт, необходимых для реализации программы по углублению интеграции в Союзном государстве.

Максим Акимов напомнил, что поставлена задача к 1 декабря завершить согласование дорожных карт с тем, чтобы к 8 декабря выйти на подписание как самой программы по углублению интеграции, так и всех дорожных карт на уровне глав государств.

"Не вижу каких-то непреодолимых препятствий, но некоторые вопросы нужно обсудить", - сказал, в свою очередь, Александр Турчин.

Он также добавил, что белорусскую сторону интересует московский опыт цифрового здравоохранения.

Подводя итоги встречи, Александр Турчин сообщил журналистам, что во время переговоров стороны сняли разногласия по проектам некоторых дорожных карт, необходимых для реализации готовящейся программы по углублению интеграции в Союзном государстве.

"Сегодня обсуждались и дорожные карты, которые разрабатывают наши ведомства, и те вопросы, которые находятся на контроле моем и Максима Акимова, - отметил первый заместитель премьер-министра Беларуси. - Это вопросы, скажем так, электронных пломб, вопросы маркировки товаров. Надеемся, что сегодня мы нашли те развилки, которые позволят реализовать наши договоренности, прежде всего, не в ущерб бизнесу - как белорусскому, так и российскому".
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