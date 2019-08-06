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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
В ПОЛОЦКЕ ОБСУДИЛИ ОТМЕНУ РОУМИНГА В ПРЕДЕЛАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
11:22 07.08.2019
В Полоцке 2 августа прошли переговоры Беларуси и России по отмене роуминга.
Белорусскую делегацию возглавил министр связи и информатизации Константин Шульган, Россию на переговорах представил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. В обсуждении вопроса также приняли участие представители МАРТ, Минэкомики Беларуси, ФАС России, операторов связи Беларуси и России.
В частности, стороны обсуждали "дорожную карту", в которой обозначены конкретные действия сторон в данном вопросе.
По словам Константина Шульгана, стороны нашли консенсус.
"Беларусь и Россия максимально сблизили позиции по условиям отмены роуминга, осталось обсудить спорные вопросы операторам двух стран. Им нужно прийти к прозрачному и понятному формированию цены за звонок, находясь в другой стране, чтобы стоимость роуминга практически приблизить к внутренним тарифам Беларуси и России", - отметил министр Константин Шульган.
Ожидается, что в дорожной карте будет поставлена задача операторам договориться об оптовых и розничных тарифах при условии, что снижается и ставка интерконнекта (система взаиморасчетов между операторами сотовой связи) до минимального значения, который предварительно одобрен сторонами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, по итогам переговоров стороны договорись в ближайшее время провести видеоконференцию, с целью доработки "дорожной карты" и выйти на подписание ее максимум в начале сентября.
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