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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


АССОЦИАЦИЯ ВУЗОВ СОЗДАНА МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТАМИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ
10:25 19.07.2019

Ассоциация вузов создана между университетами России и Беларуси. Декларацию о деятельности организации подписали председатель Советов ректоров России, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и и.о. председателя Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования, ректор БГУ Андрей Король. Церемония прошла в рамках пленарного заседания VI Форума регионов Беларуси и России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, деятельность Ассоциации направлена на формирование общего образовательного и единого научно-технологического пространства Союзного государства и позволит координировать взаимодействие учреждений высшего образования двух стран по приоритетным направлениям.

Ассоциация станет диалоговой площадкой университетов для решения вопросов совместной подготовки кадров, проведения научных исследований, межкультурного общения студентов и др.

В настоящий момент определены основные задачи деятельности Ассоциации на 2019-2022 годы. В приоритете разработка мероприятий, проектов, программ по повышению академической мобильности обучающихся, научных и педагогических работников, рассмотрение предложений по совершенствованию и сближению систем высшего образования.

Деятельность Ассоциации предполагает ежегодное проведение Форума ректоров вузов России и Беларуси.

Напомним, Форум регионов Беларуси и России проходит в эти дни в Санкт-Петербурге на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России». К участию приглашены представители различных сфер деятельности двух стран для обсуждения вопросов взаимодействия в рамках Союзного государства.
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